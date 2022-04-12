'9 Dakikada 9000 Yıllık Zaman Yolculuğu' fotoğraf sergisi BŞEÜ'de açıldı

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) Bahçelievler Kazısı'nın "9 Dakikada 9000 Yıllık Zaman Yolculuğu" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Fen Edebiyat Fakültesi E Blok fuaye alanında Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Erkan Fidan'ın bilimsel danışmanlığında 2019-2021 yılları arasında gerçekleştirilen Bahçelievler Kazısının hikayesinin anlatıldığı fotoğraflar halkın ilgisine sunuldu.

Doç. Dr. Fidan, sergilenen fotoğraflarla birlikte bölgede yürütülen kazı çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Sergiye Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul ve Prof. Dr. Mustafa Koyun, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Tunçel, Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Bahçelievler Kazısı ile gün yüzüne çıkarılan 9 bin yıllık tarihi bulguların ziyaretçilerle buluşacağı sergi, 15 Nisan Cuma gününe kadar açık olacak.