9. Çkp Merkez Komitesi 7. Genel Kurulu Toplandı

BEİJİNG, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) 19. Merkez Komitesi'nin yedinci genel kurulu Pazar günü Beijing'de başladı.

ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu adına bir çalışma raporu sundu. Xi ayrıca 19. ÇKP Merkez Komitesi'nin 20. ÇKP Ulusal Kongresi'ne sunduğu taslak raporu hakkında açıklayıcı bir konuşma yaptı. Wang Huning ise ÇKP Tüzüğü'nde değişiklik yapılmasına ilişkin taslak konusunda açıklayıcı bir konuşma yaptı.

ÇKP Merkez Komitesi'nin Siyasi Bürosu'nun 9 Eylül'de yaptığı toplantıda yedinci genel kurulda tartışılmak sunulacak üzere üç belge üzerinde çalışılmıştı. Bunlar yukarıda bahsedilen iki taslak ve 19. ÇKP Merkez Disiplin Denetim Komisyonu tarafından 20. ÇKP Ulusal Kongresi'ne sunulan bir taslak çalışma raporu.

Bu genel kurulun toplanmasına yönelik karar ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu'nun 30 Ağustos'taki toplantısında alınmıştı. Bu toplantıda ayrıca Siyasi Büro'nun genel kurula 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nin 16 Ekim'de Beijing'de toplanmasını önerebileceğine karar verilmişti.

20. ÇKP Ulusal Kongresi, tüm Parti ve bütün ulus, her bakımdan modern bir sosyalist ülke inşa etme yolunda yeni bir yolculuğa çıkarken ve İkinci Asır Hedeflerine doğru ilerlerken, kritik bir anda toplanacak büyük önem taşıyan bir kongre.

Kongre, Parti'nin son beş yıldaki çalışmalarının yanı sıra, Yoldaş Xi Jinping'in başında bulunduğu ÇKP Merkez Komitesi'nin, yeni çağda Çin özellikleri taşıyan sosyalizmi korumak ve geliştirmek için tüm Partiyi ve bütün etnik gruplardan Çin halkını bir araya getirme ve önderlik etme konusunda önemli başarılarını ve değerli deneyimlerini değerlendirecek.

Kongre, uluslararası alanda ve yurtiçindeki durumu kapsamlı biçimde gözden geçirecek, yeni dönemdeki yeni yolculukta Parti ve ülkenin davasının ileriye taşınması için yeni gereksinimleri ve halkın yeni beklentilerini kapsamlı bir şekilde kavrayacak ve eylem planları ve ana politikaları hazırlayacak.

Yaklaşan kongrede yeni bir ÇKP Merkez Komitesi ve yeni bir ÇKP Disiplin Denetimi Merkez Komisyonu da seçilecek.