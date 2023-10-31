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9. Çin Wuqiao Uluslararası Sirk Festivali Sona Erdi

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CANGZHOU, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinin Cangzhou kentinde düzenlenen 19. Çin Wuqiao Uluslararası Sirk Festivali'nin kapanış töreninde performanslarını sergileyen sanatçılar, 30 Ekim 2023. (Fotoğraf: Luo Xuefeng/Xinhua)

CANGZHOU, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinin Cangzhou kentinde düzenlenen 19. Çin Wuqiao Uluslararası Sirk Festivali'nin kapanış töreninde performanslarını sergileyen sanatçılar, 30 Ekim 2023. (Fotoğraf: Luo Xuefeng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hebei Güncel Haberler

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