9. Çin Wuqiao Uluslararası Sirk Festivali Sona Erdi
- Güncelleme:
Güncel Haberler
CANGZHOU, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinin Cangzhou kentinde düzenlenen 19. Çin Wuqiao Uluslararası Sirk Festivali'nin kapanış töreninde performanslarını sergileyen sanatçılar, 30 Ekim 2023. (Fotoğraf: Luo Xuefeng/Xinhua)
CANGZHOU, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinin Cangzhou kentinde düzenlenen 19. Çin Wuqiao Uluslararası Sirk Festivali'nin kapanış töreninde performanslarını sergileyen sanatçılar, 30 Ekim 2023. (Fotoğraf: Luo Xuefeng/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel