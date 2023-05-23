9. Çin-Rus Gençlik Oyunları, Çin'in Chongqing Kentinde Başladı

CHONGQİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- 9. Çin-Rusya Gençlik Oyunları, Çin Devlet Konseyi Üyesi Shen Yiqin ve Rusya Spor Bakanı Oleg Matytsin'in katılımıyla Pazartesi günü Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de başladı.

Shen, törende yaptığı konuşmada Çin-Rusya Gençlik Oyunları'nın resmen başladığını ilan etti.

Geçen yıl Beijing Kış Olimpiyatları sırasında, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasındaki Spor Değişim Yılları'nın resmi lansmanını ortaklaşa duyurmuştu.

Spor Değişim Yılları çerçevesinde önemli bir etkinlik olan Çin-Rusya Gençlik Oyunları, sekiz spor dalından 62 etkinlikle her iki taraftan toplam 440 sporcuya ev sahipliği yapıyor.

Oyunlar sırasında iki ülke arasındaki spor işbirliğini ve iki halk arasındaki alışverişi ve dostluğu geliştirmek için bir dizi sportif ve kültürel etkinlik de düzenlenecek.

Chongqing'e düzenlediği ziyaret kapsamında Shen, Xiejiawan okulunu ve Datianwan ulusal spor merkezini de teftiş etti.

Shen, gençlik sporlarının kalitesini artırmak ve gençlerin fiziksel ve zihinsel refahını iyileştirmek için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Shen, Herkes İçin Sağlıklı Yaşam kampanyasını ilerletmek için daha fazla spor tesisi inşa edilmesi ve daha fazla spor etkinliği düzenlenmesi gerektiğini söyledi.