İzmir'de 9 bin 120 litre sahte etil alkol ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 9 bin 120 litre sahte alkol ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Işıkkent semtinde bir iş yerinde etil alkol dağıtımı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda dağıtım yapmak üzere hazırlanmış 5 araç ile iş yerinde yapılan aramada 9 bin 120 litre sahte etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.T, M.T. ve A.T. tutuklandı, E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 3 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.