9 bin 100 kilometrelik 'İpek Yolu Rallisi'nde yarışmacılar, Kapıkule'de tava ciğeriyle karşılandı

MACARİSTAN'ın başkenti Budapeşte'den başlayan 'Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu' rallisi kapsamında 5 ülkeden 8 araç, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Toplam 9 bin 100 kilometre yol katedecek olan yarışmacılar, Türk bayrakları, Edirne tava ciğeri ve tatlı ikramıyla karşılandı. Kırgızistan'da sona erecek rallinin katılımcıları, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Selimiye Cami Meydanı ve tarihi köprüleri de gezdi.

Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği iş birliğinde düzenlenen uluslararası organizasyon, 21 Ağustos'ta Macaristan'ın Budapeşte şehrinden başladı. Türki Cumhuriyetleri'nin kuruluşunun 30'uncu yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda yola çıkan 8 araç sırasıyla Sırbistan ve Bulgaristan'ı geçip dün akşam saatlerinde Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Yarışmacılar, Türk bayrakları, Edirne tava ciğeri ve tatlı ikramı ile karşılandı. Geceyi Edirne'de geçiren ralliciler, bugün Edirne Valiliği'ni ziyaret edip kentin tarihi noktalarını gezdi.