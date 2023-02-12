9 aylık hamile depremzede Elif Nur: Doğurmam gereken bir bebeğimin olduğunun farkındaydım

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Antalya'da konaklamaya başlayan depremzedelerden 9 aylık hamile Elif Nur Özkan, bebeğini sağlıklı şekilde kucağına almayı hayal ediyor. Hatay'da sarsıntıyla uyandığında 6 yaşındaki oğlunu yanına almak isterken üzerine dolap devrildiğini ve eşi dolabı kaldırdıktan sonra evden çıktıklarını anlatan Özkan, " Allah kimseye böyle şeyler yaşatmasın. Biz buraya gelmek zorundaydık. Orada hastanenin yıkıldığını duymuştum. Doğurmam gereken bir bebeğimin olduğunun farkındaydım" dedi.

Depremlerin ardından Antalya'ya gelen depremzedelere Serik'teki turizm çalışanları, TOKİ'nin konutlarında evlerinin kapısını açtı. Turizm çalışanları konutlarda yaklaşık 200 depremzedeyi misafir edip, gıda başta olmak üzere ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı oluyor. Hatay'daki evinde depremi yaşayan 9 aylık hamile Elif Nur Özkan yaşadığı korkuyu anlattı. Özkan, "Herkes yatıyordu. Çok büyük bir sesle uyandım. Eşime bağırmaya başladım. Rüya gibiydi. 'Yatağı sen sallıyorsun' dedim. Uyanır, uyanmaz aklıma 6 yaşındaki oğlum geldi. Çocuk odasına gittim. Tam çocuğumu almaya çalışırken dolap üzerime devrildi. Eşim dolabı kaldırırken zaman kaybettik. Aybars'a geç ulaştık. Dışarı çıktık" diye konuştu.

Turizm sektöründe çalışan site sakini Uğur Masat da depremzedelere yardım edebildikleri için mutluluk duyduğunu dile getirdi.