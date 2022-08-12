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9 AYLIK ÇOCUĞUNUN KAÇIRILDIĞINI SÖYLEYİP, AĞLAYARAK YARDIM İSTEDİ

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AZERBAYCAN uyruklu Esmıra Sadıgova (42), iddiaya göre, yardım almaya gittiği valilik binasından çıkışında, yanına yaklaşan, bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı Ümit K. tarafından darbedilip kucağındaki 9 aylık çocuğu kaçırıldı.

AZERBAYCAN uyruklu Esmıra Sadıgova (42), iddiaya göre, yardım almaya gittiği valilik binasından çıkışında, yanına yaklaşan, bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı Ümit K. tarafından darbedilip kucağındaki 9 aylık çocuğu kaçırıldı. Sadıkova, sokak ortasında ağlayarak, yanına gelen polisten yardım istedi.

Olay, Yakutiye ilçesinde yaşandı. Bir süre dini nikahla birlikte yaşayan Esmıra Sadıkova ile Ümit K.'nin çocuğu oldu. Zamanla çift arasında yaşanan şiddetli geçimsizlik sonucu Sadıkova, Ümit K. hakkında tedbir kararı aldırdı. Daha sonra Sadıkova, yardım talebinde bulunmak için valilik binasına gitti. Görüşmeden çıkan Sadıkova'nın yanına yaklaşan Ümit K., tokat atıp kucağındaki 9 aylık çocuğu alıp kaçtı. Bebeğimi kaçırdılar diye ağlayan Sadıkova, yanına gelen polisle ve çevredekilere durumu anlatıp yardım istedi. Polis, Sadıkova'yı Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH) İl Müdürlüğü'ne teslim etti. Ümit K. ise polisle telefon görüşmesi sonrası ifade vermek üzere Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne gitti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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