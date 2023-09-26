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9. Asya Oyunları Tek Erkekler Tenis Turnuvası'nda Çinli ve Hong Konglu Sporcular Yarıştı

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HANGZHOU, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları Tek Erkekler Tenis Turnuva maçının ardından el sıkışan Çin'den Wu Yibing ile Çin'in Hong Kong takımından Wong Chak Lam Coleman (solda), 26 Eylül 2023. (Fotoğraf: Meng.

HANGZHOU, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları Tek Erkekler Tenis Turnuva maçının ardından el sıkışan Çin'den Wu Yibing ile Çin'in Hong Kong takımından Wong Chak Lam Coleman (solda), 26 Eylül 2023. (Fotoğraf: Meng Chenguang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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