9. Asya Oyunları'nda Yelkenciler Kıyasıya Mücadele Etti
NİNGBO, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Ningbo kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nın Erkekler Skiff 49er yelken yarışında mücadele eden yelkenciler, 26 Eylül 2023. (Fotoğraf: Chen Bin/Xinhua)
NİNGBO, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Ningbo kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nın Erkekler Skiff 49er yelken yarışında mücadele eden yelkenciler, 26 Eylül 2023. (Fotoğraf: Chen Bin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel