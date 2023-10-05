9. Asya Oyunları'nda Satranç Kategorisinde Çin ve Endonezya Takımları Karşı Karşıya Geldi
HANGZHOU, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda kadınlar takım satranç 7. turunda mücadele eden Çin takımı ile Endonezya takımı, 5 Ekim 2023. (Fotoğraf: Gong Bing/Xinhua)
HANGZHOU, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda kadınlar takım satranç 7. turunda mücadele eden Çin takımı ile Endonezya takımı, 5 Ekim 2023. (Fotoğraf: Gong Bing/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel