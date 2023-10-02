9. Asya Oyunları'nda Kano Sprint Tek Erkekler 1.000 Metre Finali Yapıldı
HANGZHOU, 2 Ekim 2023 (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda, kano sprint tek erkekler 1.000 metre finalinde yarışan Özbekistanlı Vladlen Denisov (sağda) ve Kazakistanlı Timofey Yemelyanov, 2 Ekim 2023. (Fotoğraf: Shan Yuqi/Xinhua)
HANGZHOU, 2 Ekim 2023 (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda, kano sprint tek erkekler 1.000 metre finalinde yarışan Özbekistanlı Vladlen Denisov (sağda) ve Kazakistanlı Timofey Yemelyanov, 2 Ekim 2023. (Fotoğraf: Shan Yuqi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel