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9. Asya Oyunları'nda Kadınlar Tekvando +67 Kilogramda Yarı Final Maçı Yapıldı

HANGZHOU, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda, Çin ile Özbekistan arasındaki kadınlar tekvando +67 kilogram yarı final maçında mücadele eden Çinli Zhou Zeqi (sağda) ve Özbekistanlı Svetlana Osipova, 28 Eylül 2023.