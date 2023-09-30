9. Asya Oyunları'nda Kadınlar Softbol Dalında Çin Taipesi, Çin'e Karşı Mücadele Etti
SHAOXİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Shaoxing kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda Çin ile Çin Taipeisi arasındaki kadınlar softbol müsabakası 2. raundunda mücadele eden Çin Taipeisi'nden Shen Chia Wen, 29 Eylül 2023. (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)
SHAOXİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Shaoxing kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda Çin ile Çin Taipeisi arasındaki kadınlar softbol müsabakası 2. raundunda mücadele eden Çin Taipeisi'nden Shen Chia Wen, 29 Eylül 2023. (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel