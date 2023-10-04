9. Asya Oyunları'nda Kadınlar Ejderha Teknesi Yarışında Takımlar Kıyasıya Yarıştı
WENZHOU, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Wenzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda kadınlar ejderha teknesi 200 metre büyük finalinde mücadele eden Çin Takımı (önde), 4 Ekim 2023. (Fotoğraf: Meng Chenguang/Xinhua)
WENZHOU, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Wenzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda kadınlar ejderha teknesi 200 metre büyük finalinde mücadele eden Çin Takımı (önde), 4 Ekim 2023. (Fotoğraf: Meng Chenguang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel