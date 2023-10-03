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9. Asya Oyunları'nda Güney Kore ve Pakistan Kabaddi Takımları Kıyasıya Yarıştı

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HANGZHOU, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda Güney Kore ile Pakistan arasındaki erkekler takım kabaddi B grubu maçında mücadele eden oyuncular, 3 Ekim 2023. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)

HANGZHOU, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda Güney Kore ile Pakistan arasındaki erkekler takım kabaddi B grubu maçında mücadele eden oyuncular, 3 Ekim 2023. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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