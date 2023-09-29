9. Asya Oyunları'nda Güney Kore ile Kuzey Kore Kadın Basketbol Takımları Karşılaştı
HANGZHOU, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda, Güney Kore ile Kuzey Kore arasında oynanan kadınlar basketbol ön eleme turu grup maçı öncesinde birbirlerini selamlayan sporcular, 29 Eylül 2023. (Fotoğraf: Pan Yulong/Xinhua)
HANGZHOU, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda, Güney Kore ile Kuzey Kore arasında oynanan kadınlar basketbol ön eleme turu grup maçı öncesinde birbirlerini selamlayan sporcular, 29 Eylül 2023. (Fotoğraf: Pan Yulong/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel