9. Asya Oyunları'nda Erkekler Kılıç Takımı Altın Madalya Maçı Yapıldı
HANGZHOU, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda, eskrim erkekler kılıç takımı altın madalya müsabakasında karşı karşıya gelen Güney Koreli Kim Junho (solda) ile Çinli Liang Jianhao, 28 Eylül 2023. (Fotoğraf: Yang Lei/Xinhua)
HANGZHOU, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda, eskrim erkekler kılıç takımı altın madalya müsabakasında karşı karşıya gelen Güney Koreli Kim Junho (solda) ile Çinli Liang Jianhao, 28 Eylül 2023. (Fotoğraf: Yang Lei/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel