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9. Asya Oyunları'nda Erkekler 10 Metre Platform Atlama Elemeleri Gerçekleşti

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HANGZHOU, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda Erkekler 10 Metre Platform Atlama Ön Elemeleri sırasında mücadele eden Çinli sporcu Yang Hao, 4 Ekim 2023. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)

HANGZHOU, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda Erkekler 10 Metre Platform Atlama Ön Elemeleri sırasında mücadele eden Çinli sporcu Yang Hao, 4 Ekim 2023. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hangzhou Asya Spor Güncel Haberler

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