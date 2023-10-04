9. Asya Oyunları'nda Erkekler 10 Metre Platform Atlama Elemeleri Gerçekleşti
HANGZHOU, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda Erkekler 10 Metre Platform Atlama Ön Elemeleri sırasında mücadele eden Çinli sporcu Yang Hao, 4 Ekim 2023. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)
HANGZHOU, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda Erkekler 10 Metre Platform Atlama Ön Elemeleri sırasında mücadele eden Çinli sporcu Yang Hao, 4 Ekim 2023. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel