9. Asya Oyunları'nda E-spor Müsabakaları Düzenleniyor
HANGZHOU, 24 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları'ndaki Arena of Valor Asya Oyunları Versiyonu A Grubu E-spor maçında Çin'in Makao takımıyla karşılaşan Kırgızistan takımı, 24 Eylül 2023. (Fotoğraf: Yan Linyun/Xinhua)
HANGZHOU, 24 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları'ndaki Arena of Valor Asya Oyunları Versiyonu A Grubu E-spor maçında Çin'in Makao takımıyla karşılaşan Kırgızistan takımı, 24 Eylül 2023. (Fotoğraf: Yan Linyun/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel