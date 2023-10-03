9. Asya Oyunları Kadınlar Boks Müsabakasında Çin ile Hindistan Karşılaştı
HANGZHOU, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda, kadınlar boks 50-54 kilogram yarı finalinde Hindistanlı Preeti'ye karşı mücadele eden Çinli Chang Yuan (solda), 3 Ekim 2023. (Fotoğraf: Zhan Yan/Xinhua)
HANGZHOU, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda, kadınlar boks 50-54 kilogram yarı finalinde Hindistanlı Preeti'ye karşı mücadele eden Çinli Chang Yuan (solda), 3 Ekim 2023. (Fotoğraf: Zhan Yan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel