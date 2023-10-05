9. Asya Oyunları'nda Çin ve Kazakistan Kadın Hentbol Takımları Bronz Madalya İçin Mücadele Etti
HANGZHOU, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda Çin ve Kazakistan kadın hentbol takımları arasında oynanan bronz madalya maçı sırasında mücadele eden Kazak sporcu Kristina Radayeva (sağda, önde), 5 Ekim 2023. (Fotoğraf: Wang.
HANGZHOU, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda Çin ve Kazakistan kadın hentbol takımları arasında oynanan bronz madalya maçı sırasında mücadele eden Kazak sporcu Kristina Radayeva (sağda, önde), 5 Ekim 2023. (Fotoğraf: Wang Peng/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel