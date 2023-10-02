9. Asya Oyunları'nda Çin ve Filipinler Beyzbol Müsabakasında Karşılaştı
SHAOXİNG, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Shaoxing kentinde, Çin ve Filipinler arasında oynanan Asya Oyunları beyzbol erkekler ikinci etap grup A maçında mücadele eden Çinli Liang Pei (sağda), 2 Ekim 2023. (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)
SHAOXİNG, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Shaoxing kentinde, Çin ve Filipinler arasında oynanan Asya Oyunları beyzbol erkekler ikinci etap grup A maçında mücadele eden Çinli Liang Pei (sağda), 2 Ekim 2023. (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel