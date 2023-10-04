9. Asya Oyunları'nda Çin-Kamboçya Badminton Tek Erkekler 16. Tur Müsabakası Düzenlendi
HANGZHOU, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda, Badminton Tek Erkekler 16. Tur müsabakasında Kamboçyalı sporcu Rikreay Sok ile karşılaşan Çinli sporcu Shi Yuqi, 4 Ekim 2023. (Fotoğraf: Chen Bin/Xinhua)
HANGZHOU, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda, Badminton Tek Erkekler 16. Tur müsabakasında Kamboçyalı sporcu Rikreay Sok ile karşılaşan Çinli sporcu Shi Yuqi, 4 Ekim 2023. (Fotoğraf: Chen Bin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel