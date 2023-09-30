9. Asya Oyunları'nda Çin ile Güney Kore Sutopu Takımları Kıyasıya Yarıştı
HANGZHOU, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda Çin ile Güney Kore arasındaki kadınlar sutopu lig maçında Çin'in kalecisi Dong Wenxin (solda), 29 Eylül 2023. (Fotoğraf: Xue Yuge/Xinhua)
HANGZHOU, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda Çin ile Güney Kore arasındaki kadınlar sutopu lig maçında Çin'in kalecisi Dong Wenxin (solda), 29 Eylül 2023. (Fotoğraf: Xue Yuge/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel