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9. Asya Oyunları'nda Break Dans Müsabakaları Düzenlendi

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HANGZHOU, 7 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda kadınlar break dans grup karşılaşmasında mücadele eden Çinli sporcu Liu Qingyi, 6 Ekim 2023. (Fotoğraf: Song Yanhua/Xinhua)

HANGZHOU, 7 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda kadınlar break dans grup karşılaşmasında mücadele eden Çinli sporcu Liu Qingyi, 6 Ekim 2023. (Fotoğraf: Song Yanhua/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hangzhou Asya Spor Güncel Haberler

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