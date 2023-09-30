9. Asya Oyunları'nda Binicilik At Terbiyesi Takım ve Bireysel Yarışmaları Düzenlendi
HANGZHOU, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda binicilik at terbiyesi takım ve bireysel kategorisinde mücadele eden Çinli sporcu Sun Huadong, 30 Eylül 2023. (Fotoğraf: Wei Peiquan/Xinhua)
HANGZHOU, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda binicilik at terbiyesi takım ve bireysel kategorisinde mücadele eden Çinli sporcu Sun Huadong, 30 Eylül 2023. (Fotoğraf: Wei Peiquan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel