9. Asya Oyunları'nda Artistik Cimnastik Kadınlar Atlama Masası Finali Yapıldı
HANGZHOU, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda, artistik cimnastik kadınlar atlama masası finalinde yarışan Kuzey Koreli sporcu Kim Sonhyang, 28 Eylül 2023. (Fotoğraf: Cheng Tingting/Xinhua)
HANGZHOU, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda, artistik cimnastik kadınlar atlama masası finalinde yarışan Kuzey Koreli sporcu Kim Sonhyang, 28 Eylül 2023. (Fotoğraf: Cheng Tingting/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel