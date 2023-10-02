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9. Asya Oyunları Kadınlar Okçuluk Elemeleri Gerçekleşti

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HANGZHOU, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda, Çin takımı ile Çin'in Hong Kong bölgesinin takımı arasındaki olimpik okçuluk kadınlar takımı 1/8 eleme müsabakasında yarışan Çinli sporcu Hailigan, 2 Ekim 2023. (Fotoğraf: Meng.

HANGZHOU, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda, Çin takımı ile Çin'in Hong Kong bölgesinin takımı arasındaki olimpik okçuluk kadınlar takımı 1/8 eleme müsabakasında yarışan Çinli sporcu Hailigan, 2 Ekim 2023. (Fotoğraf: Meng Chenguang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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