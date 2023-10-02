9. Asya Oyunları Kadınlar Okçuluk Elemeleri Gerçekleşti
HANGZHOU, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda, Çin takımı ile Çin'in Hong Kong bölgesinin takımı arasındaki olimpik okçuluk kadınlar takımı 1/8 eleme müsabakasında yarışan Çinli sporcu Hailigan, 2 Ekim 2023. (Fotoğraf: Meng.
HANGZHOU, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda, Çin takımı ile Çin'in Hong Kong bölgesinin takımı arasındaki olimpik okçuluk kadınlar takımı 1/8 eleme müsabakasında yarışan Çinli sporcu Hailigan, 2 Ekim 2023. (Fotoğraf: Meng Chenguang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel