9. Asya Oyunları Kadınlar Masa Tenisi Yarı Final Maçında Çin ve Güney Kore Karşı Karşıya Geldi
HANGZHOU, 1 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda Çin ile Güney Kore arasında oynanan tek kadınlar yarı final masa tenisi maçında yarışan Çinli sporcu Sun Yingsha (üstte), 1 Ekim 2023. (Fotoğraf: Liu Xu/Xinhua)
HANGZHOU, 1 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda Çin ile Güney Kore arasında oynanan tek kadınlar yarı final masa tenisi maçında yarışan Çinli sporcu Sun Yingsha (üstte), 1 Ekim 2023. (Fotoğraf: Liu Xu/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel