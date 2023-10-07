9. Asya Oyunları Kadınlar Kano Finali Zorlu Mücadeleye Sahne Oldu
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HANGZHOU, 7 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda kano slalom kadınlar kano finalinde mücadele eden Çinli sporcu Huang Juan, 7 Ekim 2023. (Fotoğraf: Du Xiaoyi/Xinhua)
HANGZHOU, 7 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda kano slalom kadınlar kano finalinde mücadele eden Çinli sporcu Huang Juan, 7 Ekim 2023. (Fotoğraf: Du Xiaoyi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel