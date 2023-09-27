9. Asya Oyunları Kadınlar Hokey Müsabakasında Hong Kong ile Güney Kore Takımları Mücadele Etti
HANGZHOU, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları Hokey Kadınlar A Havuzu Ön Eleme maçında Güney Kore takımından Cho Hyejin'e karşı mücadele eden Çin'in Hong Kong takımından Luk Hei Yu (solda), 27 Eylül 2023. (Fotoğraf: Chen.
HANGZHOU, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları Hokey Kadınlar A Havuzu Ön Eleme maçında Güney Kore takımından Cho Hyejin'e karşı mücadele eden Çin'in Hong Kong takımından Luk Hei Yu (solda), 27 Eylül 2023. (Fotoğraf: Chen Yehua/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel