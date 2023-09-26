9. Asya Oyunları Eskrim Kadınlar Kılıç Bireysel Yarı Finali'nde Çin ile Japonya Karşılaştı
HANGZHOU, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları Eskrim Kadınlar Kılıç Bireysel Yarı Finali'nde Japon Ozaki Seri'ye karşı mücadele eden Çinli Shao Yaqi (solda), 26 Eylül 2023. (Fotoğraf: Yang Lei/Xinhua)
HANGZHOU, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları Eskrim Kadınlar Kılıç Bireysel Yarı Finali'nde Japon Ozaki Seri'ye karşı mücadele eden Çinli Shao Yaqi (solda), 26 Eylül 2023. (Fotoğraf: Yang Lei/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel