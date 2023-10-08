9. Asya Oyunları Erkekler Karatede Japonya Takımı Altın Madalya İçin Mücadele Etti
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HANGZHOU, 8 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları Karate Erkekler Takım Kata Altın Madalya müsabakasında yarışan Japonya takımı, 8 Ekim 2023. (Fotoğraf: Zhan Yan/Xinhua)
HANGZHOU, 8 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları Karate Erkekler Takım Kata Altın Madalya müsabakasında yarışan Japonya takımı, 8 Ekim 2023. (Fotoğraf: Zhan Yan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel