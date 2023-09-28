Haberler ›› Güncel ›› 9. Asya Oyunları Erkekler Boks 46-51 Kilogram Elemelerinde Çin-Vietnam Karşı Karşıya Geldi

9. Asya Oyunları Erkekler Boks 46-51 Kilogram Elemelerinde Çin-Vietnam Karşı Karşıya Geldi

HANGZHOU, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda, erkekler boks 46-51 kilogram elemelerinde, Çin ile Vietnam arasındaki 16. rauntta mücadele eden Çinli Zhang Jiamao (sağda) ile Vietnamlı Nguyen Minh Cuong, 28 Eylül 2023.