9. Asya Oyunları Basketbol Ön Eleme Maçında Japonya ile Katar Karşı Karşıya Geldi
HANGZHOU, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda Japonya ile Katar arasında oynanan Erkekler Basketbol Ön Eleme Turu maçında turnikeye giden Katarlı Faris Advic (solda), 26 Eylül 2023. (Fotoğraf: Pan Yulong/Xinhua)
HANGZHOU, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 19. Asya Oyunları'nda Japonya ile Katar arasında oynanan Erkekler Basketbol Ön Eleme Turu maçında turnikeye giden Katarlı Faris Advic (solda), 26 Eylül 2023. (Fotoğraf: Pan Yulong/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel