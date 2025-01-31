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9. Asya Kış Oyunları 2025'te Çin'in Harbin Kentinde Yapılacak

9. Asya Kış Oyunları 2025'te Çin'in Harbin Kentinde Yapılacak
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9. Asya Kış Oyunları, 7-14 Şubat 2025 tarihleri arasında Çin'in Harbin kentinde gerçekleştirilecek. Oyunlarda 6 spor dalında toplam 64 etkinlik düzenlenecek.

HARBİN, 31 Ocak (Xinhua) -- 9. Asya Kış Oyunları 7-14 Şubat 2025 tarihleri arasında Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de gerçekleştirilecek. Oyunlarda altı spor dalı, 11 disiplin ve 64 etkinlik yer alacak. Buz etkinlikleri Harbin'de 1996 Asya Kış Oyunları'ndan kalma mevcut mekanlar kullanılarak gerçekleştirilirken, kar etkinlikleri Harbin'e 193 km uzaklıktaki Yabuli'de yapılacak. Bölgesel oyunlar, 1996'da Harbin'de ve 2007'de Jilin eyaletinin Changchun kentinde düzenlenmesinin ardından üçüncü kez Çin'de düzenlenecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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