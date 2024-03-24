Afyonkarahisar'da 89 yaşındaki Hatice Mutluer, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nı görüntülü arayarak sürpriz yaptı.

Vali Yiğitbaşı'yla tanışmaya gidemeyen Mutluer, Yiğitbaşı'nı, Mahalle Muhtarı Suat Uygur'un aracılığıyla telefonla görüntülü aradı.

Burmalı Mahallesi'nde ikamet eden ve valiliğe komşu olan Mutluer, "Vali Hanım bana ziyarete geldiğinde yemekte mercimekli pilav yaparım." dedi.

Mutluer ile telefonda görüntülü görüşen Yiğitbaşı, "Hatice teyze, canım teyzem bana da dua ediyor musun? Suat Muhtarım teyzemizin çok anlatacakları var. Biz bir akşam birlikte ziyaretine gidelim olur mu? Biraz daha fazla duasını alalım." diye konuştu.