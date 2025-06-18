89 Suç Dosyası Olan Firari Yakalandı

89 Suç Dosyası Olan Firari Yakalandı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla, 89 ayrı suç dosyası bulunan ve 68 yıl hapis cezası olan firari F.E. yakalanarak tutuklandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonla 89 ayrı suç dosyası bulunan ve hakkında kesinleşmiş 68 yıl hapis cezası olan firari F.E. (28) yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.E., tutuklandı.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Urganlı Jandarma Karakolu ekipleri, aranan kişilere yönelik yürüttükleri başarılı operasyonla çok sayıda dosyadan aranması bulunan F.E.'yi yakaladı. Yapılan araştırmada F.E. ile ilgili 'Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'dolandırıcılık', 'muhafaza görevini Kötüye kullanma', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma', 'taksirle bir işinin yaralanmasına neden olma', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek' ve 'silahla tehdit suçları' olmak üzere 89 suç dosyası bulunduğu ortaya çıktı. Hakkında kesinleşmiş 68 yıl hapis cezası de bulunan F.E., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. F.E, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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