89 kişinin öldüğü iş merkezi tek bir hamle ile yerle bir oldu.

89 kişinin öldüğü iş merkezi tek bir hamle ile yerle bir oldu...O anlar kamerada

Diyar Galeri İş Merkezi toz bulutu içinde yıkıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı tekrar başladı. 89 kişinin öldüğü yapı, bir dokunuşla yerle bir olurken, ortalık toz fırtınasına döndü.

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına içeride kedilerin olduğu tespit edilmesi üzerine durdurulmuştu. Kediler geçtiğimiz günlerde sağ olarak kurtarılıp sahiplerine teslim edilirken, yapı bir süre yıkımına ara verildi.

Cumartesi günü bazı vatandaşlar izinli ve kontrollü bir şekilde yapıdan ziynet ve manevi eşyalarını çıkardı. Bugün ise sabah saatlerinde yapının yıkımına başlandı. Ekipler, birkaç noktayı makasla kestikten sonra yapı bir anda çökmeye başladı. Çökme sırasında toz bulutu oluştu. Toz bulutu uzun sürede dağılırken, diğer iki bloğun yıkımına da bugün devam edileceği öğrenildi.

Öte yandan, Diyarbakır'da depremden kaynaklı 414 vatandaş hayatını kaybederken 89 kişinin cansız bedeni sadece bu yapının enkazından çıkartıldı.