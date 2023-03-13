89 kişinin hayatını kaybettiği Diyar Galeria İş Merkezi'nin enkazından demir yığınları çıkartılıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi'nde 89 kişi hayatını kaybetti. O yapıdan demir yığınları çıkartılıyor.

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Galeria İş Merkezi yıkıldı ve enkazı altından 89 kişinin cansız bedeni çıkartıldı. Ağır hasar gören yapı dört bloktan oluşurken, 3 bloku tamamen yıkıldı. Galeria'nın kalan tek blokunun yıkılması için çalışmalar devam ederken, enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyor. Enkazdan çıkartılan demir yığınları kamyonlara yüklenerek alandan kaldırılıyor.