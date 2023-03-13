89 kişinin hayatını kaybettiği Diyar Galeria İş Merkezi'nin enkazından demir yığınları çıkartılıyor
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89 kişinin hayatını kaybettiği Diyar Galeria İş Merkezi'nin enkazından demir yığınları çıkartılıyor Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi'nde 89 kişi hayatını kaybetti.
89 kişinin hayatını kaybettiği Diyar Galeria İş Merkezi'nin enkazından demir yığınları çıkartılıyor
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi'nde 89 kişi hayatını kaybetti. O yapıdan demir yığınları çıkartılıyor.
Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Galeria İş Merkezi yıkıldı ve enkazı altından 89 kişinin cansız bedeni çıkartıldı. Ağır hasar gören yapı dört bloktan oluşurken, 3 bloku tamamen yıkıldı. Galeria'nın kalan tek blokunun yıkılması için çalışmalar devam ederken, enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyor. Enkazdan çıkartılan demir yığınları kamyonlara yüklenerek alandan kaldırılıyor.