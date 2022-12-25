87 Yaşındaki Kadının Yaş Tanımayan Kayak Tutkusu

87 yaşındaki Liu Zhihua, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de bulunan bir kayak merkezinde orta zorluktaki parkurdan genç kayak meraklıları kadar hızlı ve becerikli bir şekilde iniyor.

87 yaşındaki Liu Zhihua, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de bulunan bir kayak merkezinde orta zorluktaki parkurdan genç kayak meraklıları kadar hızlı ve becerikli bir şekilde iniyor.

Liu, oğlunun teşvikiyle kayak takımlarını ayağına ilk kez 2007 yılında geçirmiş. Kaymanın tadına bir kez varınca kayak sporunun öylesine müdavimi olmuş ki kocasıyla birlikte her kış kaymaya başlamış.

SES (Çince): LİU ZHİHUA, 87 yaşındaki kayakçı

"Kaymayı ben 72 yaşında kocam ise 74 yaşında öğrendi. O zamanlar biraz tedirgindim. Ama oğlumun verdiği cesaretle bir deneyeyim dedim.

İkimizin de ellerimizden tutarak bize kaymayı öğreten birer eğitmenimiz vardı. İlk gün çok zordu. Belim ve bacaklarım ağrıdı. Bir sonraki gün ise kayaklar ayağımdayken yürüyebiliyordum ve bu bana biraz cesaret verdi.

Üçüncü gün piste çıktım; eğitmenler bizi arkadan, soldan ve sağdan koruyordu. ve böylece yeni başlayanlara yönelik parkurda kaymaya başladık.

Beceri pratik yapmakla oluşur. Zamanla kaymaya alıştım. Artık insanlar bana bırakmamı söylese de kaymayı bırakmıyorum. Her gün yeni başlayanlar parkurundan orta parkura ve oradan da ileri parkura geçerek defalarca kayıyorum. İki kez yarışlara katıldım. Madalya kazanmak için yapmadım bunu. Düşmeden bitirmek benim için yeterli."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Urumqi kentinden bildiriyor. (XHTV)