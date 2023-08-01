Konya'nın Karapınar ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki vatandaş, evini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Karapınar'ın Selimiye Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Şahin Bütün'e teşekkür plaketi ile bağışçı belgesi verildi. Şahin Bütün, Selimiye Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki bir apartmanın 2. katındaki 3+1 dairesini ölmeden önce Mehmetçik Vakfı'na bağışlamaktan mutluluk duyduğunu kaydetti. Askerleri çok sevdiğini, ülkenin korunmasında ve vatandaşın huzur içinde yaşamasında askerlerin rolünün büyük olduğunu belirten Şahin Bütün, "Karapınar'da yaşıyorum. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştım. 3 oğlum 1 kızım var. 86 yaşına kadar çalışarak geldik. Çalıştıkça Allah da bize verdi. Öbür dünyaya azık olsun diye evimi Mehmetçik Vakfı'na bağışladım. Çocuklarım bu konuda beni destekledi. 'Sen bilirsin baba' dediler. Kaymakam ile albay ile görüştük. Geldiler çay kahve içtiler. Evimizi gördüler kararı verdiler" dedi.

Asker ve polisin Türkiye'de hududu, devleti, milleti, huzuru koruduğunu ifade eden Bütün, "Dağlarda, karlar içerisinde bekleyen askerleri gördüm ve evimi Mehmetçik Vakfı'na bağışlamanın anlamlı olacağına kararını verdim. Askerlerimizi seviyorum. Onun için Mehmetçik Vakfı'na bağışladım. Ankara'dan 2 görevli geldi. Onlarla tapuya gittik işlemi yaptırdık. Ben ölünceye kadar evde oturacağım. Öldükten sonra ev Mehmetçik Vakfı'nın olacak. Evimi isteyerek, severek verdim. Evlatlarımın da ihtiyacı yok. Onlar da bu kararımda beni destekledi. İçimden gelerek bağışladım" diye konuştu. - KONYA