86. Uluslararası Bergama Kermes programı belli oldu - Haberler

Başkan Koştu, "İki yıldır Pandemi nedeniyle dijitalde gerçekleştirdiğimiz Bergama Kermes Festivali'miz, Koronavirüs tehdidinin normal seyirlere inmesinin ardından yeniden meydanlarda kutlanacak. Konser, tiyatro, panel, halkoyunları, sergi ve birçok etkinliğimiz ile kermes programımız hazır. Geri sayım başladı" dedi.

Bergama için geçmişten günümüze bir düğün havasında çeşitli etkinliklerle kutlanan kermes, bu yıl 20-26 Haziran 2022 tarihleri arasında kutlanacak. Kermes programı için hummalı bir şekilde yürütülen çalışmalar ile 7 günlük programın ana unsurları da belli oldu.

BERGAMA'YA GELECEK SANATÇILAR VE KONSER GÜNLERİ TAMAM

20 Haziran 2022 tarihinde başlayacak olan kermes sanatçılar geçidinde; Hüsnü Şenlendirici, Sertap Erener, Melek Mosso, Kubat, Tuğba Yurt, Öykü Gürman, Ahmet Şafak, Mustafa Cihat Kılıç Bergama'da sahne alacaklar. Ünlü Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın panelist olarak katılacağı kermes programına yurt dışından 6 ayrı halk dansları topluluğu (Portekiz, Gürcistan, Makedonya, Arnavutluk, Moldova, Azerbaycan) ve yurt içinden halk dansları toplulukları katılacak.

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