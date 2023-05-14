85 yaşındaki Meryem teyze sandık başında

BATMAN - Batman'da 15 çocuk annesi 85 yaşındaki Meryem Seyrek, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için hasta yatağından kalkarak sandık başına giderek oyunu kullandı.

Batman merkez 19 Mayıs Mahallesinde ikamet eden Seyrek, 14 Mayıs seçimlerinin diğer seçimlerden önemli olduğunu belirterek, o yüzden her ne olursa olsun sandığa gitme kararı aldığını söyledi. Ülkenin geleceği açısından seçimin önemli olduğunun altını çizen Seyrek, "Allah hangisi hayırlısıysa onu yapsın. İnşallah kazasız belasız sonuçlanır. Memleketimiz için ülkemiz için hayırlısı olsun inşallah. İslam için Müslümanlar için, çocuklarımız için hayırlı sonuçlar olsun" dedi.

Koluna girerek destek olan Meryem Seyrek'in oğlu Osman Seyrek, annesinin hasta olmasından dolayı oy kullanmayacağını söylediğini ancak son anda kararını değiştirerek ne olursa olsun oyunu kullanmaya gideceğini o yüzden de kendisini sandığa götürmelerini istediğini söyledi.

Annesinin 25 seçimdir oy kullandığını belirten Osman Seyrek, şunları söyledi;

"Annem oy kullanmayacaktı ama 14 Mayıs seçimlerinin önemini bildiği için 85 yaşında sandığa geldi. 25 seçimdir, kendi hür iradesiyle sandık başına geldi hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimlerinde oyunu kullandı. Hem bizlere, hem ülkemize hem de memleketimize hayırlı sonuçlar olmasını diliyoruz".