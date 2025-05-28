85 Yaşındaki Kadına Çanta Gasbı: Yaralandı

85 Yaşındaki Kadına Çanta Gasbı: Yaralandı
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çantası gasbedilen 85 yaşındaki kadın, yere düşerek yaralandı. İki çocuk tarafından çantası alınmaya çalışılan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çantası gasbedilen 85 yaşındaki kadın, yerde sürüklenme sonucu yaralandı.

İddiaya göre, henüz kimliği tespit edilemeyen 2 çocuk, Yarhasanlar Mahallesi 2325. Sokak'ta yürüyen 85 yaşındaki Ş.K'nin çantasını çalmaya çalıştı.

Çantasını bırakmayarak zanlılara direnen yaşlı kadın, yere düşerek sürüklendi. Şüpheliler, kadının çantasını gasbederek kaçtı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Çanta, olay yerinden yaklaşık 100 metre ötede, içinden bir miktar para alınmış halde bulundu.

Yaralı kadın, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, yaşı küçük zanlıların tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
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