85 Yaşındaki Ali İhsan Kocaçay, 150 Minyatür Cami Yaptı

Kur'an-ı Kerim ve hadislerden etkilenerek minyatür cami ustası oldu

85 yaşındaki emekli adam gidip gördüğü, görmediklerinin ise fotoğraflarından yola çıkarak 150 minyatür cami yaptı

Eserlerini satmayan minyatür cami ustasının şimdiki en büyük hayali eserlerinden oluşan müze kurmak

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yaşayan 85 yaşındaki Ali İhsan Kocaçay, ömrünü adadığı hobisi sayesinde şimdiye kadar 150 adet minyatür maket cami yaptı. Ünlü camilerin, türbelerin ve ibadethanelerin maketlerini el işçiliği ile yapan Kocaçay, bu işe bir hadis-i şeriften ilham alarak başladığını söylüyor.

Kocaçay, görenleri mest eden el emeği göz nuru eserlerini küçük bir dükkanda sergiliyor. Kocaçay, gidip görebildiği camileri tüm detayları ile inceleyip tasvir ederken, daha önce hiç görmediği camilerin maketlerini ise fotoğraflarını büyüterek yapıyor. Ali İhsan Kocaçay, cami maketlerini 3 farklı çeşitte hazırlıyor. Taş, ahşap ve plastik malzemelerle maketler yapan Kocaçay, hat sanatına da ilgi duyuyor. Mest eden yeteneği ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Kocaçay, "Ben çocukluğumdan beri cami yapma sevgisi var. Şöyle bir hadisi şerif var peygamber efendimizin 'kim Allah rızası için cami yaparsa cennette bir köşk verilecektir' hadisi şerifi var. O hadisi şerif çocukluktan beri benim kafamda. Ben 2 şeye aşığım. Birisi Kur'an-ı Kerim yazıları şekillendirmek ikincisi cami yapmak. Camiye de muvaffak oldum hat yazılarına da muvaffak oldum. Afyon'da yaptım Türkiye'de başka var mı bilmiyorum" dedi.

"150 tane eserim var"

Bugüne kadar 150'ye yakın cami maketi yaptığını ifade eden Kocaçay açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Şuan burada 90 tane eser var. Çocuklarımın ve torunlarımın evleriyle 150 tane eser var. Mescid-i Aksa, en çok sevdiğim İstanbul'da Eyüp Sultan, Fatih İstanbul'daki camilerden 13 tane var. Türkiye'de tanınmış camilerden hepsinden bir tane var. İstanbul'da veya ve ya başka yerlerde gidip gördüğüm camileri görerek yaptım ama görmediğim diyelim ki Şam'da Emevi Cami, Hindistan'da Tac Mahal Cami, İmam-ı Azam Camisi var. Onları görmedim ama fotoğrafları büyüterek yaptım.

Yer gösterilseydi bu camiler 2 metre büyüklüğünde olacaktı orijinal olacaktı. Her şeyi tam olacaktı ama bunları küçülterek yaptım. Mesela bir kenarda 8 tane pencere var. Ben bunun ancak 5'ini yapabildim. 8 yaparsam küçük küçük oluyor biçimsiz oluyor. Onun için orjinli büyük olduğu zaman yapılır."

"3 çeşit şekilde cami yapıyorum"

Yaptığı cami maketi işine bugüne kadar kimsenin rağbet göstermediğini ancak birkaç ay önce bir kadının kendisine ulaştığını ve Antalya'dan öğrenmek için geleceğini belirten Kocaçay, bunun kendisini çok mutlu ettiğini vurguladı. Kocaçay " Afyon'dan öğrenen çıkmadı. Şimdi bir hanım kızımız var o öğreniyor cami ve hat yazılarını. Nasip olursa Antalyalı bir kardeşimiz var o çok heves ediyor. Antalya'da sergi yapacağım diyor. O gelecek Ramazan'dan sonra ona öğreteceğim. 3 çeşit cami yapıyorum. Birisi Osmalı'dan kalma ahşap çivisiz geçme olarak. Orijinali neyse o şekilde ikincisi önü taş görünüyorsa onlara da ytong taşı deriz denilen taştan yaptım. Üçüncüsü mermer kaplı ve ya sıvalı ise onları da plastikten yaptım" diye konuştu.

"Mescid-i Resulullah'ı 10 minaresiyle 8.5 ayda yaptım"

Eserlerini çok satın almak isteyen kişinin olduğunu fakat kendisinin müze yapmak için satmadığını dile getirerek, "Ben Afyon'a bir müze yapmak istedim. Afyon değerlendirmedi şimdi bunu. Satışını yapmıyorum. Ancak İstanbul'dan doktor olan bir hanım istedi onlara sipariş olarak yapıyorum. Antalya'dan istediler onlara sipariş yaptım. Çünkü kendilerini tanıdığım için yaptım. Yapımı caminin büyüklüğüne minarenin sayısına değişir. Bunun projesi 15 gün ile bir ay içerisinde yapılıyor. Kolay bir şekilde değil. Resmi büyütmek kolay bir şey değil. Makine ile büyütülen bir şey değil. Yapım içi kubbe ve minaresine göre 2 ay 3 ay hatta mesela 8,5 ay süren cami oldu. Nedir o peygamberimizin bugünkü Mescid-i Resulullah'ı 10 minaresiyle 8.5 ayda yaptım" diye konuştu.