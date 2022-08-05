85 yaşında bisiklete binmeyi öğrendi

İSPARK'ın İsbike Bisiklet Okulu'nda 85 yaşındaki Niyazi Bekgöz bisiklet kullanmayı öğrendi. İstanbulluların ilgi gösterdiği okulda kısa zamanda 3 bin kişinin bisiklet sürmeyi öğrendiği belirtildi.

85 YAŞINDA İKİ TEKER KORKUSUNU YENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İSPARK'ın ücretsiz olarak hizmete açtığı İsbike Bisiklet Okulu bir ayda 3 bin kişiye eğitim verdi. Bunlardan biri de 85 yaşında bisiklet kullanmayı başararak örnek olan Niyazi Bekgöz. Bisiklet kullanmayı çok istediğini ama kendi kendine başaramadığını söyleyen Niyazi Bekgöz, "Görevliler beni öğrenebileceğim konusunda ikna ettiler. Bir günlük eğitimin ardından başardım. İki tekerli aracımla artık özgürce gezebiliyorum. Sabırlı ve nazik eğitmenlere herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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