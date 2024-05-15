84 Yaşındaki Hastanın Kalp Kapağı Kapalı Yöntemle Değiştirildi

Aort kapağında darlık ve kalp damarlarında tıkanıklık şikayetiyle Gaziantep Şehir Hastanesine giden 84 yaşındaki hastanın kalp kapağı, ameliyatsız "kapalı yöntemle" değiştirildi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, aort kapağında darlık ve kalp damarlarında tıkanıklık olan 84 yaşındaki Abdulkadir Akın, Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVİ) adı verilen yöntemle Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Veysel Özgür Barış tarafından tedavi edildi.

Akın'ın birden fazla sağlık sorunu olduğu, ana problemin ise aort kapağındaki darlık nedeniyle ortaya çıktığı ve TAVİ yöntemiyle kalp kapağının değiştirilmesi sayesinde açık kalp ameliyatı yapılmadan, kasık bölgesinden girilerek tedavi edildiği ve hayati kalp sorunları olan hastanın kısa süre içerisinde taburcu olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Veysel Özgür Barış, klinikte günlük 30 ve üzeri vatandaşa elektif koroner anjiyografi yaptıklarını, yaklaşık 15- 20 hastaya ise akut koroner sendrom tedavisi uyguladıklarını, 5 veya 6 hastada ise kompleks kardiyovasküler girişimlerin rutin olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

TAVI işleminin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ağırlıklı olarak kendilerinin gerçekleştirdiğini belirten Barış, şunları kaydetti:

"Güneydoğu Anadolu'da ve Gaziantep'te Sol Atriyal Apendiks kapatma işlemini yapan kardiyoloji kliniğiyiz. Devletimizin sağladığı hizmetler ve hastane yönetiminin sağladığı kolaylıklar sayesinde Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yaptığımız bütün işlemler ücretsiz gerçekleştiriliyor. TAVI yani kalp kapağını değiştirilmesi dediğimiz işlemi hastanemizin bize sunduğu teknolojik cihazlarla Güneydoğu Anadolu'da en çok yapan hastaneyiz."