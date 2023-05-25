84 yaşında avukat oldu

ANTALYA'da Mustafa Yavuz Yalçınkaya (84), 1959'da kayıt yaptırdığı ve 2018 yılında afla geri döndüğü Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden geçen yıl mezun olduktan sonra avukatlık stajını da tamamladı. Antalya Barosu'na kayıt yaptıran en yaşlı avukat unvanıyla ruhsatını alan Yalçınkaya, cübbesini de giydi.

Hukuk fakültelerinden mezun olup, 1 yıllık stajyerlik dönemini tamamlayan 8 avukat için Antalya Barosu'nda cübbe giyme ve yemin töreni düzenlendi. Törende yeni avukatlar Fatma Beyza Işık, Hande Altuğ, İbrahim Çağlar Çınar, İnci Demircioğlu, Rüveyda Demirci, Simay Tellioğlu, Mustafa Yavuz Yalçınkaya ve Figen Yağmur Aslan avukatlık ruhsatı alan isimler oldu.

Yalçıkaya'nın, yanında stajını yaptığı avukat Perihan As ise "Yavuz Abiyi tanımak büyük bir şans. Azmi, yaşama sevinci, her şeyiyle bize örnek oldu. 'Benim için geç, bu saatten sonra yapamam' diyen herkese Yavuz Abiyi anlatıyorum. Gerçekten çok hayranım kendisine" diye konuştu.